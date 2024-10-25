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В Тяжине прошла областная передвижная художественная выставка

Региональный передвижной выставочный проект «Семейный портрет» музея изобразительных искусств Кузбасса направлен на сохранение духа семейных ценностей и традиций на примере уникальных музейных предметов, живописных полотен лучших представителей отечественного изобразительного искусства.
Выставка прошла на двух площадках: в Тяжинском агропромышленном техникуме и Доме культуры «Юбилейный». В экспозиции выставки были представлены произведения живописи, графики, принадлежащие кисти прославленных мастеров. Это Милица Сергеевна Чарнецкая (Ленинградская область), Николай Сергеевич Сальников (Красноярск), Александр Николаевича Кирчанов, Павел Афанасьевич Чернов (Кемерово), Иван Александрович Чермянин (Кемерово), Александр Сергеевич Холодов (Алтайский край) и другие. Работы раскрывают разные моменты семейной жизни: свадьба, праздничный обед, посещение всей семьей музея или театра.
За день выставку посетили более 170 тяжинцев.
Фото: Тяжинский агропромышленный техникум

Культура
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/10/2024
Культура
Кемерово
Тяжин

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