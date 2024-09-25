Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине состоялся третий отборочный этап регионального фестиваля-конкурса народных хоров «Поющий край»

Учредитель фестиваля-конкурса – Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, организатор – государственное автономное учреждение культуры «Центр народного творчества Кузбасса».
На сцене Тяжинского Дома культуры «Юбилейный» выступили профессиональные и ученические коллективы, любительские хоровые объединения, хоры ветеранов северо-востока Кузбасса из Яйского, Верх-Чебулинского, Мариинского, Тяжинского, Тисульского, округов, а также из города Анжеро-Судженска.
Тяжинский округ представляи фольклорный коллектив «Сударушка» детской школы искусств № 31 (руководитель Ольга Владимировна Стифорова), хор «Русская душа» и ансамбль «Вечерки» Итатского городского Дома культуры (руководитель Антонида Дмитриевна Харабрина), вокальная группа «Калина красная» Новопокровского сельского Дома культуры (руководитель Татьяна Александровна Суслова), народный самодеятельный коллектив, ансамбль казачьей песни «Чаровница» (руководитель Сергей Александрович Каплунов), народные коллективы Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский – хор русской песни «Раздолье» (руководитель Лидия Ивановна Жабина), самодеятельный коллектив, хор ветеранов имени Юрия Черняева (руководитель Наталья Анатольевна Чухрова) и фольклорный ансамбль «Россияночка» (руководитель Евгения Анатольевна Данилкова).
По результатам пяти отборочных этапов лучшие коллективы получат приглашение на Гала-концерт.

Культура
Анжеро-Судженск
Верх-Чебула
Мариинск
Тисуль
Тяжин
Яя
kuzbassnews.ru
25/09/2024
Культура
Анжеро-Судженск
Верх-Чебула
Мариинск
Тисуль
Тяжин
Яя
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus