В Тяжине состоялся третий отборочный этап регионального фестиваля-конкурса народных хоров «Поющий край»

Учредитель фестиваля-конкурса – Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, организатор – государственное автономное учреждение культуры «Центр народного творчества Кузбасса».

На сцене Тяжинского Дома культуры «Юбилейный» выступили профессиональные и ученические коллективы, любительские хоровые объединения, хоры ветеранов северо-востока Кузбасса из Яйского, Верх-Чебулинского, Мариинского, Тяжинского, Тисульского, округов, а также из города Анжеро-Судженска.

Тяжинский округ представляи фольклорный коллектив «Сударушка» детской школы искусств № 31 (руководитель Ольга Владимировна Стифорова), хор «Русская душа» и ансамбль «Вечерки» Итатского городского Дома культуры (руководитель Антонида Дмитриевна Харабрина), вокальная группа «Калина красная» Новопокровского сельского Дома культуры (руководитель Татьяна Александровна Суслова), народный самодеятельный коллектив, ансамбль казачьей песни «Чаровница» (руководитель Сергей Александрович Каплунов), народные коллективы Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский – хор русской песни «Раздолье» (руководитель Лидия Ивановна Жабина), самодеятельный коллектив, хор ветеранов имени Юрия Черняева (руководитель Наталья Анатольевна Чухрова) и фольклорный ансамбль «Россияночка» (руководитель Евгения Анатольевна Данилкова).

По результатам пяти отборочных этапов лучшие коллективы получат приглашение на Гала-концерт.