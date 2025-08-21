В воздушной гавани города Кемерово состоялось профилактическое мероприятие «Безопасный рейс»

Сотрудники линейного отделения полиции в аэропорту Кемерово Кузбасского линейного управления МВД России совместно с подразделением транспортной авиационной безопасности организовали оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный рейс».

В ходе мероприятия транспортные полицейские провели разъяснительные беседы с пассажирами, информируя их об уголовной и административной ответственности за совершение хулиганских действий в зонах предполетного досмотра, на борту воздушных судов и на иных объектах транспортной инфраструктуры. Путешественникам также были вручены памятные материалы с рекомендациями по обеспечению сохранности личного имущества и защите от мошеннических действий, в том числе с использованием современных технологий. Особое внимание было уделено недопустимости нахождения на территории аэровокзала в состоянии опьянения.

В рамках проведенного мероприятия сотрудники транспортной полиции отработали 42 авиационных рейса. По итогам проверки выявлено 10 административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). Правонарушители подвергнуты административным штрафам.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России