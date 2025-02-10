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В январе 2025 года по итогам мониторинга ФГИС «Сатурн» объявлено 28 предостережений

В январе 2025 года инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора при проведении мониторинга данных, внесенных аграриями во ФГИС «Сатурн» в 2024 году, установлены нарушения требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Так, в результате анализа на соответствие сведений, содержащихся во ФГИС «Сатурн» и в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, выявлены нарушения при применении пестицидов. В частности, не соблюдались установленные регламенты и правила, что приводит к нарушению обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Некоторые хозяйствующие субъекты при использовании средств защиты растений применяли под сельскохозяйственные культуры неразрешенные препараты.

В соответствии с п. 2 ст. 22 Федерального закона от 19 июля 1997 года № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», безопасность применения пестицидов и агрохимикатов обеспечивается соблюдением установленных регламентов и правил применения пестицидов и агрохимикатов, исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.

В качестве превентивной меры в адрес сельскохозяйственных предприятий Новосибирской и Томской областей, Кемеровской области — Кузбасса объявлено 28 предостережений о недопустимости нарушения требований законодательства.

Общество
kuzbassnews.ru
10/02/2025
Общество
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