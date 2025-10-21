В Яшкинском районе Кузбасса Россельхознадзор обязал арендатора устранить зарастание более 25 га сельхозугодий

Зарастание части земельного участка площадью 25,5 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 18 сентября 2025 года в ходе выездного обследования на землях сельскохозяйственного назначения в границах Колмогоровского сельского поселения Яшкинского района Кемеровской области – Кузбасса.

По результатам мероприятия инспектор ведомства зафиксировал зарастание сорной травянистой (осот полевой, бодяк полевой, пырей ползучий, полынь обыкновенная, лопух войлочный, одуванчик лекарственный и др.) и древесно-кустарниковой (береза, сосна, черемуха, осина, ивняк и др.) растительностью. Кроме того, на части земельного участка отсутствуют признаки улучшения или поддержания плодородия земель, признаки посевов сельскохозяйственных культур, обработки почвы, проведения агротехнических, агрохимических и фитосанитарных мероприятий по борьбе с сорной и древесной растительностью (вспашка, культивация, боронование, дискование и другие виды обработки). А мероприятия по предупреждению и пресечению зарастания сорной травянистой и древесной растительностью не выполняются.

Таким образом, какая либо деятельность, связанная с сельскохозяйственным использованием, на земельном участке не осуществляется, что является нарушением обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации.

В связи с этим, 13 октября 2025 года в адрес арендатора участка ведомство выдало предписание об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства и необходимости провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от сорной и древесной растительности, по вовлечению земельного участка в сельскохозяйственный оборот путем проведения агротехнических мероприятий.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду; обеспечивать проведение мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с планом проведения таких мероприятий, составленным в соответствии с частью четвертой статьи 15 настоящего Федерального закона; соблюдать нормы и правила в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.