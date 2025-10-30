Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В «Южном Кузбассе» прошли масштабные учения

Угольная компания «Южный Кузбасс» совместно со службами экстренного реагирования провела масштабные учения на площадках своих подразделений.

В рамках первых учений, по гражданской обороне, специалисты отдела пожарной безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций «Южного Кузбасса» совместно с представителями МЧС России по Кемеровской области проверили работоспособность системы оповещения на предприятиях компании, ввели в действие план гражданской обороны, проверили содержание материально-технических, продовольственных, медицинских запасов компании, провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и в очередной раз отработали свои действия в случае нештатной ситуации на производстве. Акцент тренировки был сделан на работе штаба и организационных моментах.

Вторая тренировка прошла на территории автотранспортной службы «Южного Кузбасса». По легенде в результате подземного толчка на складе горюче-смазочных материалов гаража «Центральный» произошла разгерметизация резервуара. Дизельное топливо начало вытекать в аварийный накопитель – зону обвалования резервуара. В действие был приведен утвержденный в компании план ликвидации подобных аварий: по заданной схеме оповещены руководители, ответственные лица и федеральные структуры, собрана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, даны поручения. Закончили мероприятие устранением последствий условной утечки.

За учениями наблюдала комиссия под председательством сотрудника главного управления МЧС России по Кемеровской области, в составе представителей Росприроднадзора, Ростехнадзора, администрации Междуреченского муниципального округа. Комиссия оценивала эффективность взаимодействия участников, начиная с отработки первичных действий и заканчивая вывозом отходов. Эксперты дали положительную оценку уровню подготовки персонала «Южного Кузбасса».

Подобные учения проводятся раз в три года на каждом из складов горюче-смазочных материалов «Южного Кузбасса». Таким образом предприятие подтверждает свою готовность оперативно и чётко отреагировать на чрезвычайную ситуацию и получает разрешение на хранение ГСМ на своих складах.

«Предприятия угольной отрасли – сложные производственные объекты, где безопасность является неоспоримым приоритетом. Учения и инструктажи помогают не только отработать взаимодействие с экстренными службами при возникновении чрезвычайного происшествия, но и не допустить его», – сказал начальник отдела пожарной безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций ПАО «Южный Кузбасс» Александр Апанаев.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

30/10/2025
