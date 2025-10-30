Вневедомственная охрана Росгвардии отмечает 73-ю годовщину со дня образования

29 октября подразделения вневедомственной охраны Росгвардии отмечают 73-ю годовщину со дня образования службы. На протяжении десятилетий сотрудники вневедомственной охраны надежно обеспечивают безопасность граждан и охраняемых объектов, оставаясь одной из ключевых составляющих системы национальной безопасности страны.

В этот день в Кемерове состоялось торжественное мероприятие, посвящённое памятной дате. Начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник Владимир Ш. поздравил личный состав и ветеранов службы, выразил слова благодарности за добросовестное выполнение служебного долга и высокий профессионализм. Отличившимся сотрудникам и гражданскому персоналу были вручены почётные грамоты и благодарственные письма.

Полковник Владимир Ш. отметил, что сотрудники вневедомственной охраны Кузбасса продолжают достойно нести службу, демонстрируя высокий уровень готовности и профессиональной выучки. Только с начала текущего года экипажами Росгвардии на охраняемых объектах предотвращено около тысячи противоправных действий. По подозрению в совершении преступлений и правонарушений задержано свыше 9 000 лиц, более 12 000 раз росгвардейцы выезжали на совместные мероприятия с органами внутренних дел, оказывая неоценимую помощь коллегам из полиции.

Большое внимание уделяется профилактике правонарушений, особенно на объектах образования и детского отдыха. В период летней оздоровительной кампании сотрудники Росгвардии участвовали в комплексных проверках антитеррористической защищенности, обеспечивая безопасность детей и педагогов. Благодаря слаженной работе всех ведомств Кузбасс признан лучшим регионом Сибирского федерального округа по организации отдыха, в том числе в сфере безопасности.

Сегодня в зоне ответственности вневедомственной охраны Кузбасса находится около 10 000 объектов различных форм собственности и свыше 20 000 мест проживания и хранения имущества граждан. На всех этих объектах на протяжении года не допущено ни одного случая хищения.

Фото: Росгвардия