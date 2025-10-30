Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Вневедомственная охрана Росгвардии отмечает 73-ю годовщину со дня образования

29 октября подразделения вневедомственной охраны Росгвардии отмечают 73-ю годовщину со дня образования службы. На протяжении десятилетий сотрудники вневедомственной охраны надежно обеспечивают безопасность граждан и охраняемых объектов, оставаясь одной из ключевых составляющих системы национальной безопасности страны.

В этот день в Кемерове состоялось торжественное мероприятие, посвящённое памятной дате. Начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник Владимир Ш. поздравил личный состав и ветеранов службы, выразил слова благодарности за добросовестное выполнение служебного долга и высокий профессионализм. Отличившимся сотрудникам и гражданскому персоналу были вручены почётные грамоты и благодарственные письма.

Полковник Владимир Ш. отметил, что сотрудники вневедомственной охраны Кузбасса продолжают достойно нести службу, демонстрируя высокий уровень готовности и профессиональной выучки. Только с начала текущего года экипажами Росгвардии на охраняемых объектах предотвращено около тысячи противоправных действий. По подозрению в совершении преступлений и правонарушений задержано свыше 9 000 лиц, более 12 000 раз росгвардейцы выезжали на совместные мероприятия с органами внутренних дел, оказывая неоценимую помощь коллегам из полиции.

Большое внимание уделяется профилактике правонарушений, особенно на объектах образования и детского отдыха. В период летней оздоровительной кампании сотрудники Росгвардии участвовали в комплексных проверках антитеррористической защищенности, обеспечивая безопасность детей и педагогов. Благодаря слаженной работе всех ведомств Кузбасс признан лучшим регионом Сибирского федерального округа по организации отдыха, в том числе в сфере безопасности.

Сегодня в зоне ответственности вневедомственной охраны Кузбасса находится около 10 000 объектов различных форм собственности и свыше 20 000 мест проживания и хранения имущества граждан. На всех этих объектах на протяжении года не допущено ни одного случая хищения.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
30/10/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus