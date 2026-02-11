Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Ввоз в Кузбасс репчатого лука и томатов из Казахстана проконтролировал инспектор Россельхознадзора

6 и 9 февраля 2026 года на территории Кемеровской области – Кузбасса инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз из Казахстана 38 т свежей подкарантинной продукции.

Ассортимент составили лук репчатый (21 т) и томаты свежие (17 т).

Для подтверждения фитосанитарной безопасности продукция прошла исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов на партии и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основаниями для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализацию.

11/02/2026
