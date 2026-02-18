Ввоз в Кузбасс репчатого лука и томатов из Казахстана проконтролировал инспектор Россельхознадзора

13 февраля 2026 года на территории Кемеровской области – Кузбасса инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировал ввоз из Казахстана 37 т свежей подкарантинной продукции.

Ассортимент составили лук репчатый (21 т) и томаты (16 т).

Для подтверждения фитосанитарной безопасности продукция прошла исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов на партии и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основаниями для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализацию.