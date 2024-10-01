«Южный Кузбасс» получил комплексное экологическое разрешение

Одиннадцати подразделениям угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») выданы комплексные экологические разрешения. Документ содержит полный перечень необходимых и обязательных требований российского законодательства в области охраны окружающей среды.

Предприятия «Южного Кузбасса» вели подготовку к получению комплексного экологического разрешения (КЭР) с 2019 года.

Специалисты по экологической безопасности шахт, разрезов и обогатительных фабрик компании совместно с представителями специализированных проектных организаций выполняли отбор проб и замеры концентраций газа, проводили расчёты количества образуемых отходов, инвентаризацию источников выбросов и сбросов, просчитывали экологические нагрузки, фиксировали все наилучшие доступные технологии. Рассчитанные на основе полученных данных технологические нормативы, нормативы допустимых выбросов и сбросов, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение были оформлены в виде проектной документации и направлены в Росприроднадзор, который после согласования профильных государственных органов, выдал КЭР.

КЭР выдается сроком на 7 лет и объединяет в себе ряд ранее действовавших документов: разрешение на выбросы в атмосферный воздух, сброс сточных вод, программу проведения производственного экологического контроля и другие. В КЭР включены технологические нормативы, а также раздел о внедрении наилучших доступных технологий.

«В настоящее время все подразделения «Южного Кузбасса» получили комплексные экологические разрешения. Это подтверждает, что наша деятельность соответствует требованиям экологического законодательства, и мы в состоянии выполнять их в будущем», – отметил управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»