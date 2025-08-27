«Южный Кузбасс» помогает собраться в школу

В преддверии Дня знаний в угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») вручили подарки будущим первоклассникам.

Накануне школьного учебного года ребята, чьи папа или мама трудятся в «Южном Кузбассе», получили яркие и удобные рюкзаки в корпоративном стиле со специальными наборами внутри. Пенал и мешок для сменной обуви с талисманом «Мечела» – пушистым Мечеленком, наборы карандашей и красок, альбом и цветная бумага, линейка, ластик, пластилин, подставка для книг и вееры из букв, а также дневник, тетради и обложки – все, что необходимо для успешного старта обучения.

«На семейном совете решили, что дочь Виктория пойдет в ту же школу, в которой училась я, и хорошим подспорьем стал подарок от «Южного Кузбасса». Ранец, разнообразная канцелярия – все в школе пригодится! Очень обрадовалась моя будущая первоклассница ярким магнитным закладкам с изображением экскаватора, БелАЗа и другой техники, а еще быстренько нарядила карандаши, одев на них насадки в виде веселых Мечелят. И также быстро собрала ранец и ждет не дождется, когда уже отправится в школу. Спасибо компании за нужный и своевременный подарок», - делится специалист финансового отдела ПАО «Южный Кузбасс» Елена Сафонова.

«Для первоклассников день знаний имеет особое значение, это начало долгого пути в образование. Вручение детям работников подарочных наборов для учебы давно стало доброй традицией в «Южном Кузбассе», – сказала начальник отдела социальных программ ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Новикова.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»