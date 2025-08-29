«Южный Кузбасс» празднует день шахтера

Более 200 работников угольной компании «Южный Кузбасс» получили ордена, медали, нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарственные письма к профессиональному празднику – Дню шахтера.

Высокое звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации» присвоено двум работникам угольной компании «Южный Кузбасс»: машинисту электровоза шахты «Сибиргинская» Виталию Кривцуну и помощнику машиниста экскаватора разреза «Красногорский» Евгению Ивашуре.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования ЦОФ «Кузбасская» Олег Абимов.

Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено водителю автомобиля автотранспортной службы угольной компании «Южный Кузбасс» Игорю Сергееву.

Медалями «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» II степени удостоены горный мастер подземный шахты имени В.И. Ленина Владимир Лобачев и машинист экскаватора разреза «Красногорский» Алексей Осипов.

Золотым нагрудным знаком «Шахтерская доблесть» награжден водитель автомобиля БелАЗ автотранспортной службы Евгений Кузьмин.

Серебряный нагрудный знак «Шахтерская доблесть» получили пять работников «Южного Кузбасса»: электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования разреза «Сибиргинский» Сергей Гражуль, машинист экскаватора разреза «Красногорский» Денис Колчин, машинист горных выемочных машин шахты имени В.И. Ленина Талайбек Турсунов, механик отделения дегазации и геологоразведочных работ департамента по подземной добыче угля Андрей Бекренев, заместитель директора управления департамента по открытой добыче угля Евгений Лысенко, помощник машиниста экскаватора разреза «Сибиргинский» Сергей Громазин.

Орденом «За доблестный шахтерский труд» награжден машинист экскаватора разреза «Сибиргинский» Андрей Пряничников.

Нагрудный знак «Шахтерская слава» I степени вручен мастеру электроремонтного участка «Южного Кузбасса» Владимиру Белоусову.

Ирина Матвиенко, оператор пульта управления ЦОФ «Сибирь» и Валерий Веретехин, механик автотранспортной службы, удостоены региональной медали «За веру и добро». Пять работников компании награждены медалью «За служение Кузбассу».

Почетного звания «Заслуженный шахтёр Кузбасса» удостоен горнорабочий очистного забоя шахты «Сибиргинская» Евгений Толочков.

Большое количество работников получили почетные грамоты и благодарственные письма, 12 сотрудников занесены на Доску почёта компании.

Сегодня три сотни сотрудников «Южного Кузбасса» прошагали колонной по центру Новокузнецка на областном Параде шахтерских делегаций. В начале мероприятия Губернатор Кемеровской области – Кузбасса Илья Середюк поздравил участников парада с профессиональным праздником и вручил отличившимся угольщикам государственные, ведомственные и региональные награды. В числе награжденных были и работники «Южного Кузбасса».

В День шахтера представители компании возложат цветы к междуреченскому мемориалу Шахтерской славы и Памятному камню у Мемориала Славы в Мысках.

«День шахтера – главный праздник в году не только для работников «Южного Кузбасса», но и для всех жителей Кемеровской области. Сегодня угольная отрасль переживает непростые времена, но «Южный Кузбасс» бережно относится к своей истории, уважает сложившиеся за десятилетия трудовые традиции, обязательно преодолеет все трудности и передаст богатый опыт молодому поколению. Тем, кто в недалеком будущем будет прославлять компанию своим трудом», – говорит директор управления по операционной деятельности ПАО «Южный Кузбасс» Артем Гордеев.

