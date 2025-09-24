«Южный Кузбасс» провел экскурсию для школьников

Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») провели экскурсию по шахте имени В.И. Ленина и корпоративному Учебному центру для старшеклассников городской школы. Мероприятие прошло в рамках тематической недели «Туркод Кузбасса. Доступ открыт», посвященной празднованию дня туризма.

Экскурсия началась с посещения корпоративного учебного центра, где ребятам рассказали о Группе «Мечел» и компании «Южный Кузбасс», о технологиях добычи и обогащения угля. Школьники познакомились с важным предметом шахтерской амуниции — самоспасателем, увидели макеты горной техники, которая работает на разрезах «Южного Кузбасса», попробовали себя в роли машинистов экскаватора. По очереди мальчишки и девчонки садились в кресло кабины-тренажера гусеничного карьерного экскаватора и с помощью джойстика перемещали уголь из забоя в думпкар.

В одном из учебных классов ребят заинтересовал макет промплощадки обогатительной фабрики «Сибирь», по которому можно проследить путь угля: от доставки рядового сырья на переработку до отправки концентрата потребителю. В оборудованной аудитории, где на практике изучают методы безопасной работы на высоте, ребята примерили специальные страховочные системы и поднимались на «крышу». В компьютерном классе ответили на вопросы теста о действиях в чрезвычайных ситуациях.

Путь шахтера-«ленинца» на работу школьники прошли от входа в административно-бытовой комбинат шахты имени В.И. Ленина до ламповой. Ребята увидели Доску Почета, орден Ленина, который вручили коллективу шахты за высокие производственные достижения, проверили свои знания на терминалах предсменного контроля знаний правил по охране труда и оказанию первой помощи. В здравпункте экскурсантам рассказали, как шахтеры проходят предсменный медосмотр с помощью электронной системы медицинских осмотров.

Конечная точка промышленной экскурсии — ламповая шахты, где шахтеры перед сменой получают фонари и самоспасатели. Специалисты рассказали и показали ребятам как работает это важное подразделение.

По традиции организаторы предложили закрепить полученные в ходе экскурсии знания в веселой эстафете «Одень шахтера». В конце экскурсионной программы ребят ждал обед в рабочей столовой и сувениры от «Южного Кузбасса». Аналогичный шахтовый тур повторится на следующей неделе для еще одной группы старшеклассников школы №23.

«В первый раз побывал на угольном предприятии. Интересно было попробовать погрузить уголь на тренажёре, в управлении ничего сложного нет. Теперь я могу представить себя работающим на экскаваторе. Но пока думаю какую профессию выбрать. Столько информации, что сложно определиться», — поделился ученик школы №23 Марк Карпенко.

«Шахта имени В.И. Ленина мне знакома. Ей всю свою трудовую жизнь отдал мой папа Сергей Григорьевич Некрасов, работал машинистом горных выемочных машин на участке №2. Понравилось, что на предприятии современное соседствует с прошлым шахты, здесь видны история, технический и человеческий прогресс. Интересная получилась экскурсия!» — сказала заместитель директора по воспитательной работе школы №23 Елена Кудина.

«Специалисты «Южного Кузбасса» с удовольствием проводят экскурсии для студентов техникумов и вузов, учащихся школ, детей работников. Подобные мероприятия дают молодым людям представление о предприятии и реальную возможность выбрать будущее место работы», — сказал начальник отдела развития и обучения персонала ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Таганова.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»