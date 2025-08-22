Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
«Южный Кузбасс» провел турнир по бильярду

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») провела турнир по русскому бильярду.

Работники и ветераны «Южного Кузбасса» посвятили участие в соревнованиях профессиональному празднику – Дню шахтера.

Спортсмены в двух подгруппах играли по круговой системе, до двух побед – одновременно на четырех столах. Счёт шёл до восьми забитых шаров. Победители и лидеры подгрупп сразились в финальных встречах.

Судьями соревнований выступили специалист по социальным программам «Южного Кузбасса» Евгений Прохоренко и представитель профкома департамента по открытой добыче угля Александр Барабанов.

По результатам сыгранных партий чемпионом турнира стал главный инженер разреза «Сибиргинский» Андрей Коротин, второе место у ветерана департамента по открытой добыче угля Александра Спирюхова, бронза ушла в копилку директора разреза «Ольжерасский» Дмитрия Тютрина. Ветеран «Южного Кузбасса» Андрей Подсмаженко, отработавший всю жизнь на предприятиях компании и завершивший карьеру на посту управляющего директора, был удостоен звания самого результативного игрока турнира.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

