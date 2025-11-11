За 10 месяцев 2025 года под контролем Россельхознадзора в Монголию отгружено 14 партий кузбасского мороженого

С начала 2025 года в Кузбассе специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили ветеринарные сертификаты формы 5d на 14 экспортных партий мороженого в Монголию.

Каждая партия холодного лакомства успешно прошла необходимые исследования на качество и безопасность в аккредитованных лабораториях ФГБУ «ВНИИЗЖ» и подготовлена в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Евразийского экономического союза и ветеринарными требованиями Монголии.

Продукция общим объемом 152,63 т отгружена с аттестованного предприятия, прошедшего необходимое ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям страны-импортера.