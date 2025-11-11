Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

За 10 месяцев 2025 года под контролем Россельхознадзора в Монголию отгружено 14 партий кузбасского мороженого

С начала 2025 года в Кузбассе специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили ветеринарные сертификаты формы 5d на 14 экспортных партий мороженого в Монголию.

Каждая партия холодного лакомства успешно прошла необходимые исследования на качество и безопасность в аккредитованных лабораториях ФГБУ «ВНИИЗЖ» и подготовлена в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Евразийского экономического союза и ветеринарными требованиями Монголии.

Продукция общим объемом 152,63 т отгружена с аттестованного предприятия, прошедшего необходимое ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям страны-импортера.

Общество
kuzbassnews.ru
11/11/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus