Житель Кузбасса с инвалидностью по зрению получил от регионального Отделения СФР собаку-проводника

Граждане с инвалидностью по зрению в соответствии с рекомендациями, прописанными в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА), могут получить собаку-проводника с комплектом снаряжения. В этом году ею обзавелся Владимир Дрига из Таштагола, инвалид Великой Отечественной войны. Всего в Кузбассе сейчас проживают 8 владельцев собак-проводников.

Животных обучают в Российской школе подготовки собак-проводников, расположенной в Подмосковье. Подготовка собаки-проводника занимает до полутора лет. Двухнедельное обучение должен пройти и ее будущий владелец. Владимир Викторович прошел в школе теоретический и практический курс взаимодействия с собакой. Немецкая овчарка Хейли будет теперь помогать ему лучше ориентироваться в пространстве, преодолевать препятствия на улице, ходить в поликлинику, в аптеку и в магазин.

«Это уже вторая собака, которой меня обеспечивает Отделение Соцфонда по Кузбассу. Дни в школе подготовки были насыщенные: с инструктором мы отрабатывали команды, действия с собакой: преодоление препятствий, следование маршрутам, учились, как вместе проходить лестницы, мосты, как заходить в здания, ездить в автобусе. Я слушал лекции психолога о дрессировке, об особенностях собак разных пород, типах их нервной деятельности. Сейчас моей собаке полтора года, она будет хорошим помощником во время прогулок и поездок по городу», – рассказал Владимир Викторович.

Получить собаку-проводника люди с инвалидностью по зрению могут начиная с 18 лет. Для этого нужно подать заявление в клиентскую службу Отделения Соцфонда по Кузбассу и заполнить анкету, которая позволяет определить потребности инвалида. Ежегодно региональное Отделение СФР компенсирует содержание и ветеринарное обслуживание собак‑проводников. Размер компенсации в 2025 году составляет 37 832,53 рубля и ежегодно индексируется.

Социальный фонд уделяет особое внимание людям с инвалидностью – назначает пенсии, ежемесячные денежные выплаты и компенсации, предоставляет набор социальных услуг, обеспечивает техническими средствами реабилитации, которые можно получить при помощи электронного сертификата на ТСР или в натуральном виде.

Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться к специалистам единого контакт-центра по телефону: 8-800-100-00-01.

Фото: ОСФР