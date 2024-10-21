Жители Кузбасса высоко оценили работу инспекторов Росгвардии

С начала 2024 года подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу гражданам было оказано 21 563 государственных услуг. Из них 21 419 предоставлены в электронном виде через Единый портал госуслуг, что составляет 99,33% от общего числа заявок.

Кроме того, сотрудники Росгвардии оформили 22 150 документов, относящихся к их компетенции.

Кузбассовцы положительно оценивают качество инспекторской работы: на портале «Ваш контроль» рейтинг достиг максимальной отметки — 5 баллов. Всего поступило 4 330 отзывов, и уровень удовлетворенности населения составил 100%.

Фото: Росгвардия