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Жители Кузбасса высоко оценили работу инспекторов Росгвардии

С начала 2024 года подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу гражданам было оказано 21 563 государственных услуг. Из них 21 419 предоставлены в электронном виде через Единый портал госуслуг, что составляет 99,33% от общего числа заявок.

Кроме того, сотрудники Росгвардии оформили 22 150 документов, относящихся к их компетенции.

Кузбассовцы положительно оценивают качество инспекторской работы: на портале «Ваш контроль» рейтинг достиг максимальной отметки — 5 баллов. Всего поступило 4 330 отзывов, и уровень удовлетворенности населения составил 100%.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
21/10/2024
Общество
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