Более 4,5 тысяч жителей Кемеровской области, пострадавших на производстве, получили путевки на санаторно-курортное лечение от регионального Отделения СФР

С начала года Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу обеспечило путевками на санаторно-курортное лечение 4650 человек, которые пострадали в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Жители региона в зависимости от профиля заболевания проходят лечение в реабилитационных центрах, расположенных в Астраханской, Владимирской, Кировской, Московской, Томской, Саратовской областях, Краснодарском крае, Республике Хакасия, в Волгограде, Омске, Тюмени. В Кузбассе Центр реабилитации Социального фонда России – «Топаз» – расположен в городе Мыски.

«Каждый такой центр — это многопрофильное санаторно-курортное учреждение, располагающее современной лечебно-диагностической базой. Санаторно-курортное лечение — важный этап комплексной реабилитации. Это не только лечебные процедуры и упражнения на основе самых современных достижений медицины, но и специальное питание, природные факторы. Оно позволяет максимально уменьшить последствия производственной травмы или профессионального заболевания, а также предотвратить развитие осложнений», — подчеркнула управляющий ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Восстановительное лечение в Центрах реабилитации СФР можно проходить ежегодно. Для этого пострадавшему на производстве (или его законному представителю), нужно подать заявление на портале госуслуг или в клиентской службе регионального Отделения СФР. К заявлению нужно приложить программу реабилитации пострадавшего с указанными в ней сроками и периодичностью санаторно-курортного лечения, рекомендованными специалистами медико-социальной экспертизы.

Путевками обеспечиваются и сопровождающие, если пострадавший нуждается в посторонней помощи. Также Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу предоставляет пострадавшим и сопровождающим их лицам бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Оплачивается и отпуск на весь период лечения (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска).

В 2023 году 11596 кузбассовцев, пострадавших на производстве, прошли санаторно-курортное лечение в Центрах реабилитации СФР.

Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться к специалистам контакт-центра регионального Отделения Социального фонда России по телефону: 8-800-200-10-02.

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