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Центр здоровья Первой больницы Новокузнецка провел акцию в рамках Недели борьбы с инсультом

Врачи работали в Комплексном центре социального обслуживания населения Центрального района. Пообщались с теми, кто входит в группу риска, пожилыми людьми.

 Чтобы не забывать об этом серьезном заболевании, напомнили о факторах риска, приводящих к нарушению мозгового кровообращения: повышенном уровне холестерина;  артериальной гипертонии; малоподвижном образе жизни; сахарном диабете; избыточной массе тела и ожирении.

«Инсульт – это неотложное состояние. Если появился хотя бы один из признаков, необходимо срочно вызвать скорую помощь, - комментирует врач-терапевт Центра здоровья Новокузнецкой городской клинической больницы №1 имени Г.П. Курбатова Татьяна Еремченко. - Жизнь человека, который подвергся атаке инсульта, зависит от того, насколько быстро он окажется в стационаре. Времени на спасение немного: 3, максимально 4 часа, пока не наступили необратимые патологические изменения в пострадавших участках головного мозга. Только в первые часы после инсульта можно частично или полностью восстановить ток крови в пораженном участке мозга и спасти клетки мозга. При лечении инсульта важна каждая секунда».

Самую главную задачу, которую перед собой ставили медицинские работники – проинформировать население и провести комплексное обследование на выявление факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний – выполнили.

Кроме того, кузбассовцам необходимо проходить диспансеризацию, чтобы вовремя выявить патологии, повышенные цифры артериального давления, глюкозы, холестерина и т.д.

Записаться на диспансеризацию можно через Госуслуги, Врач42, колл-центр НГКБ № 1: (3843)324-365.

Пресс-служба НГКБ №1 (фото). 

Здоровье
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
03/11/2024
Здоровье
Новокузнецк
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