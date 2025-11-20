День открытых дверей для школьников прошел в новокузнецком ОМОН «Рубеж» Росгвардии

В Новокузнецке состоялся день открытых дверей в отряде мобильного особого назначения «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. Участниками стали около ста школьников, включая воспитанников военно-патриотических клубов региона. Для юных гостей была организована насыщенная и познавательная программа, позволившая им увидеть службу бойцов спецподразделения изнутри и на время почувствовать себя частью спецназа.

Бойцы ОМОН подготовили для школьников несколько учебных площадок. Ребята смогли познакомиться с автопарком отряда, осмотреть специальную технику, занять места внутри служебных автомобилей и даже проверить работу спецсигналов. Особый интерес вызвал комплекс разминирования, установленный на автомобильной базе. Желающие примерили взрывозащитный костюм, оценив его вес и особенности конструкции.

Настоящим украшением программы стала встреча с минно-розыскными собаками. Инструкторы кинологической службы рассказали о подготовке четвероногих помощников, их задачах и навыках, а также продемонстрировали элементы специальной дрессировки.

Для ребят, увлекающихся спортом, в борцовском зале были проведены занятия по основам единоборств. Инструктора показали комплексы разминки, объяснили принципы подготовки и продемонстрировали базовые приемы борьбы. Спецназовцы подчеркнули, что высокий уровень физической подготовки является обязательным требованием в службе, а навыки самообороны - важнейшая составляющая профессиональной подготовки каждого бойца.

В тактико-специальном зале школьникам представили образцы беспилотных летательных аппаратов, средства обнаружения и подавления, включая антидроновые ружья. Гостям рассказали о технических возможностях современных систем разведки и наблюдения. Для желающих было проведено занятие по управлению FPV-дроном, что позволило ребятам попробовать себя в роли операторов.

Не менее познавательной стала демонстрация учебного и стрелкового оружия, стоящего на вооружении отряда. Инструкторы объяснили особенности эксплуатации различных образцов, их назначение и требования к подготовке сотрудников ОМОН.

Отдельная локация была посвящена основам тактической медицины. Школьники попробовали наложить жгут, выполнить внутримышечную инъекцию на тренажере и провести базовые реанимационные мероприятия на специальном манекене, познакомившись с алгоритмами первой медицинской помощи.

В ходе встречи ребята активно задавали вопросы бойцам о трудностях службы, профессиональной подготовке и возможностях дальнейшего поступления на службу в Росгвардию. Для наиболее заинтересованных гостей сотрудники подробно разъяснили алгоритм поступления после окончания учебных заведений и необходимые требования к кандидатам.

Фото: Росгвардия