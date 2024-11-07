Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Генерал-майор Юрий Кель поддержал поисковые инициативы воспитанников Росгвардии

В территориальном управлении Росгвардии в областном центре состоялась встреча воспитанников поискового отряда «Железный Феликс» школы №74 с начальником региональных подразделений войск правопорядка генерал-майором Юрием Келем. Ребята, принимавшие участие в поисковых работах на местах сражений Великой Отечественной войны, поделились своими достижениями и рассказали о проделанной работе.

Юрий Викторович отметил вклад юных росгвардейцев в сохранение исторической памяти. Этим летом поисковый отряд несколько недель работал в Тверской области, участвуя в раскопках на полях боев и помогая восстанавливать места захоронений красноармейцев. Генерал-майор поддержал инициативы ребят, направленные на увековечивание памяти первого командира дивизии имени Дзержинского Александра Дмитриевича Епанчина, выпускника кемеровского пехотного училища и Героя Советского Союза.

Юные поисковики преподнесли Юрию Викторовичу экземпляр книги «Принц: верность и доблесть», в создании которой они также сыграли важную роль. Воспитанники отряда отыскали в Кемерове место захоронения легендарной служебной собаки Принца, которое могло быть утрачено. Автор книги, полковник в отставке Вячеслав Севодняев, детально описал в ней историю своей служебной собаки, начиная с их первой встречи и заканчивая трагической гибелью четвероногого напарника.

В завершение встречи генерал-майор вручил воспитанникам памятные сувениры, поблагодарил их за вклад в поисковую работу и пожелал успехов в учебе. 

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
07/11/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus