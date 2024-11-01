Конфликт мариинца с руководителем филиала предприятия «Пассажиравтотранс» окончился в суде мировым соглашением

В июне 2024 года местный житель Александр Т. после того, как руководитель мариинского филиала государственного предприятия Кузбасса «Пассажиравтотранс» отказался принимать его на работу, разместил на бетонном заборе организации оскорбительные надписи о руководителе филиала с целью унижения его чести, достоинства и деловой репутации.

Конфликтная ситуация между 60-летним Александром Т. и руководителем мариинского филиала государственного предприятия Кузбасса «Пассажиравтотранс» возникла после отказа руководителя организации в приёме мариинца на работу. Затаив на директора филиала обиду, 7 июня 2024 года мариинец чёрной краской на бетонном заборе предприятия из хулиганских побуждений нанёс оскорбительные надписи в адрес руководителя, повредив фасад забора и преследуя цель унизить честь, достоинство и деловую репутацию директора организации.

За совершённые хулиганские действия Т. позже был привлечён судом к административной ответственности в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.

После вступления в законную силу постановления о привлечении правонарушителя к административной ответственности руководитель филиала предприятия обратился в Мариинский городской суд Кемеровской области с требованием взыскания с мариинца компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

В результате полутора месяцев судебных разбирательств Т. обратился с заявлением об утверждении мирового соглашения, по условиям которого он выплачивает истцу около 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда с рассрочкой на 4 месяца.

Руководитель организации (истец по делу) пошёл навстречу ответчику, согласившись с предложенными условиями.

Суд установил, что стороны добровольно воспользовались своим правом заключить мировое соглашение, а само соглашение не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

В итоге мировое соглашение между сторонами было утверждено, а дальнейшее производство по делу – прекращено.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд