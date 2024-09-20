Кузбасские росгвардейцы обеспечили безопасность во время проведения концерта именитой рок-группы

В культурном центре «Арена - Экспо», сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили безопасность во время проведения музыкального концерта рок-группы «Ария».

Перед заступлением на службу со всеми нарядами групп задержания вневедомственной охраны был проведен специальный инструктаж. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии поддерживали общественный правопорядок во время проведения всей концертной программы, обеспечивая безопасность более 1 500 граждан. Маршруты патрульных автомобилей Росгвардии были скорректированы с учетом музыкального события.

Благодаря слаженным действиям росгвардейцев совместно с коллегами из других силовых структур нарушений общественного порядка допущено не было.

Фото: Росгвардия