Лицензированная в Россельхознадзоре цирковая организация выступит с гастролями в Междуреченске

В Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора от индивидуального предпринимателя поступило заблаговременное уведомление о предстоящих цирковых выступлениях с животными в городе Междуреченк.

Стоит отметить, что гастролирующая организация состоит в Реестре учреждений, добросовестно получивших лицензию Россельхознадзора, которая с 1 января 2022 года является обязательной для ведения подобной предпринимательской деятельности.

Так, с 28 октября по 12 ноября 2024 года в Междуреченске место размещения питомцев с учётом соблюдения требований регионализации и ветеринарно-санитарных правил будет расположено по адресу: ул. Юности, 66 км.