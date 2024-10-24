Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Лицензированная в Россельхознадзоре цирковая организация выступит с гастролями в Междуреченске

В Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора от индивидуального предпринимателя поступило заблаговременное уведомление о предстоящих цирковых выступлениях с животными в городе Междуреченк.

Стоит отметить, что гастролирующая организация состоит в Реестре учреждений, добросовестно получивших лицензию Россельхознадзора, которая с 1 января 2022 года является обязательной для ведения подобной предпринимательской деятельности.

Так, с 28 октября по 12 ноября 2024 года в Междуреченске место размещения питомцев с учётом соблюдения требований регионализации и ветеринарно-санитарных правил будет расположено по адресу: ул. Юности, 66 км.

Общество
kuzbassnews.ru
24/10/2024
Общество

Популярное за месяц
В преддверии Дня сердца новокузнецкие медики провели профилактическую акцию
Кузбасские аграрии наращивают темпы уборочной кампании
В Кемерове кинологи спецназа Росгвардии исполнили мечту школьника, желающего стать профессиональным военным
Итоги работы по временному трудоустройству подростков подвели в Тяжинском округе
В Тяжине состоялся третий отборочный этап регионального фестиваля-конкурса народных хоров «Поющий край»
В Кузбассе представители Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора приняли участие в учениях по ликвидации очага высокопатогенного гриппа птиц
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus