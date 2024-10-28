Новокузнечанин перевоплотился в Сергея Мазаева в шоу «Ярче звёзд» на ТНТ

«В самых хитовых песнях Мазаева небольшой диапазон и мне казалось, что вокально это простая задача. У меня от природы достаточно низкий голос и подходящий диапазон, поэтому думал, что с этой задачей я справлюсь», - рассказал новкузнечанин.

Иван поделился, что перевоплотиться в образ Сергея Мазаева было легко, поскольку этот артист статичен на сцене. А вот вокальное исполнение далось сложнее: «Касаемо вокала было гипер сложно, потому что нам досталась непривычная песня с самого раннего творчества Мазаева «До свидания, мама». Она совершенно отличается от всего его репертуара, в первую очередь тем, что очень высокая и неудобная для исполнения».

Волнение преследует Ивана даже на самых мелких мероприятиях, поэтому справиться с этим чувством ему не удалось.

«Волновался жутко, все тряслось, пот ручьем…, но как есть. Когда ты слышишь на таком большом канале, как ведущий называет имя, фамилию, город, регион – это эмоции невероятные», - поделился участник.

Новокузнечанин признался, что не строил каких-то надежд на дальнейшее участие в проекте и не ожидал высоких оценок жюри. Иван не получил ни одного голоса:«С мнением жюри я абсолютно согласен, я был не в своей тарелке. Ребята, с которыми я выступал, были очень сильными».

Накануне эфира Иван рассказал, что его мама даже не догадывается о его участии в шоу, поэтому очень хотел посмотреть на ее реакцию. Когда появились публикации в СМИ с анонсом его выступления, даже немного разволновался, что сюрприз может не получиться.

«Мама была в приятном шоке, слегка растрогалась, глаза на мокром месте были! Сказала, что для неё я был лучше всех и пожелала не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше!», - описал эмоции мамы кузбассовец.

Иван рассказал, что от участия в проекте у него остались очень позитивные и яркие эмоции, поэтому появилось желание показать свой талант в других музыкальных шоу:«Очень понравилось все, что происходит за кулисами. Вся команда очень добрая, невероятные и позитивные люди, которые помогают и во всем поддерживают. После такого проекта, захотелось поучаствовать еще где-то. Это невероятно заряжает и дает опыт, я почувствовал себя частью чего-то масштабного, большого, крутого и профессионального».

Фото: из архива Ивана Селиверстова