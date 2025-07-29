Отделение СФР по Кемеровской области досрочно назначило пенсию более 7000 кузбассовцам с начала года

Досрочное назначение пенсии предусмотрено для определенных категорий граждан и позволяет им выйти на заслуженный отдых раньше общеустановленного пенсионного возраста. В первом полугодии 2025 года 7772 жителя Кузбасса вышли на пенсию досрочно.

К категории работников, чей выход на пенсию возможен раньше общеустановленного возраста, относятся:

- работники, занятые на работах с вредными и опасными условиями труда (например, шахтеры, работники химической промышленности);

- педагогические, медицинские и некоторые творческие работники при наличии необходимого стажа по специальности (от 25 до 30 лет);

- жители северных территорий – при стаже 15 лет на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных районах.

- многодетные матери:

3 ребенка – выход в 57 лет,

4 ребенка – в 56 лет,

5 и более детей – в 50 лет;

- граждане с длительным трудовым стажем: 37 лет для женщин, 42 года для мужчин.

Если до пенсионного возраста осталось менее 2 лет, оформить пенсию досрочно может безработный гражданин, уволенный в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации, при условии:

- постановки на учет в службе занятости;

- наличия достаточного стажа;

- нужного количества пенсионных баллов (в 2025 году – 30).

«Кузбасс как промышленный регион имеет значительное количество граждан, у которых право на пенсию наступает раньше общеустановленного возраста. В первую очередь это работники вредных и опасных производств: шахтеры, металлурги, химики. Для них пенсионный возраст снижен на 5-10 лет в зависимости от конкретной профессии и стажа», – пояснила управляющий Отделением Соцфонда по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Отделение СФР по Кузбассу проактивно информирует граждан о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, а также о пенсионных накоплениях. Впервые информация направляется в личный кабинет гражданина на портале госуслуг в день достижения женщиной возраста 40 лет и мужчиной возраста 45 лет, затем сведения поступают раз в три года.

Дополнительную информацию можно получать по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

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Фото: ОСФР