Первые в 2026 году партии отрубей пшеничных отгружены из Кузбасса в Монголию под контролем Россельхознадзора
12 января специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 3 фитосанитарных сертификата на партии отрубей пшеничных, произведенных на территории Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и подготовленных для дальнейшей транспортировки в Монголию.
Под контролем ведомства погрузка отрубей пшеничных производилась в автотранспорт. Общий вес партий составил 60 т.
Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».
14/01/2026