Полумиллионная алиментная задолженность привела 37-летнего сибиряка-рецидивиста в колонию строгого режима

37-летний житель Мариинска без уважительных причин и неоднократно совершил неуплату средств на содержание своей 13-летней дочери, дату рождения которой не смог вспомнить даже в ходе расследования в отношении него уголовного дела.

В ходе рассмотрения уголовного дела судом установлено, что кузбассовец с осени 2021 года обязан выплачивать на содержание своей несовершеннолетней дочери алименты в размере четверти всех видов заработка или иного дохода. Однако алименты он не выплачивал, в связи с чем весной 2023 года был подвергнут административному наказанию в виде 20 часов обязательных работ.

Но и после привлечения к административной ответственности он, являясь трудоспособным, для выплаты алиментов мер к официальному трудоустройству не принимал. Не обращался он и в центр занятости населения за помощью в трудоустройстве и регистрации в качестве безработного. Следует отметить, что за последний год он трижды всё-таки выплачивал алименты: в октябре 2023 года выплатил 100 рублей, а также в марте и апреле 2024 года 500 и 1000 рублей соответственно. В результате у нерадивого отца перед своей 13-летней дочерью (дату рождения которой он так и не смог вспомнить) образовалась задолженность по алиментам в размере около полумиллиона рублей.

В судебном заседании мариинец виновным себя в совершённом преступлении признал полностью. Пояснял, что алименты не выплачивает по причине отсутствия постоянного места работы и нехватки денежных средств. Пояснял также, что официально трудоустроиться никуда не может по причине своих неоднократных судимостей за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

Помимо признательных показаний подсудимого, его вина в совершении преступления была подтверждена как показаниями свидетелей, так и письменными доказательствами.

Учитывая рецидив преступлений, а также совершение противоправного деяния в период условного осуждения по предыдущему приговору, суд назначил мариинцу наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Посчитав назначенное наказание чрезмерно суровым, а сам приговор незаконным и несправедливым, осуждённый обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию.

Однако судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда в результате рассмотрения жалобы посчитала назначенное наказание справедливым и соразмерным совершённому преступлению.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд