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После вмешательства органов прокуратуры в кировском районе г. Кемерово ликвидирована несанкционированная свалка

Прокуратура Кировского района г. Кемерово на основании обращения местной жительницы провела проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления, в ходе которой на ул. Кемеровской выявлена несанкционированная свалка (скопление строительного и бытового мусора, в том числе полиэтиленовых мешков, бумаги, пластиковых банок, бутылок, засохших веток т.д.).

Кроме того, указанная несанкционированная свалка была расположена вблизи ручья Крутой, то есть в водоохранной зоне, что создавало угрозу загрязнения водного объекта.

В этой связи прокурор района внес начальнику Территориального управления Кировского района г. Кемерово представление и потребовал устранить выявленные нарушения закона.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования в настоящее время несанкционированная свалка отходов ликвидирована.

 

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

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kuzbassnews.ru
16/09/2024
Общество
Экология
Кемерово
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