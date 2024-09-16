Прокуратура Кировского района г. Кемерово на основании обращения местной жительницы провела проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления, в ходе которой на ул. Кемеровской выявлена несанкционированная свалка (скопление строительного и бытового мусора, в том числе полиэтиленовых мешков, бумаги, пластиковых банок, бутылок, засохших веток т.д.).

Кроме того, указанная несанкционированная свалка была расположена вблизи ручья Крутой, то есть в водоохранной зоне, что создавало угрозу загрязнения водного объекта.

В этой связи прокурор района внес начальнику Территориального управления Кировского района г. Кемерово представление и потребовал устранить выявленные нарушения закона.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования в настоящее время несанкционированная свалка отходов ликвидирована.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области