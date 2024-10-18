Приказом Директора Росгвардии награждён кузбасский журналист

Приказом директора Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова «Почётной грамотой» награждён кузбасский журналист Остап Григорьянц.

Федеральную награду за содействие в выполнении задач и осуществлении полномочий, возложенных на войска правопорядка, журналисту ГТРК «Кузбасс» вручил начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель во время торжественного приёма. Юрий Викторович отметил важность сотрудничества между Росгвардией и журналистами, а также выразил благодарность за личный вклад в информационную поддержку и выполнение стратегических задач.

Остап Григорьянц выступил автором специальных репортажей о деятельности региональных подразделений Росгвардии, которые неоднократно попадали в эфир федерального вещания ВГТРК. В настоящее время журналист продолжает активно освещать вопросы, связанные с поддержкой участников специальной военной операции.

Фото: Росгвардия