Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Приказом Директора Росгвардии награждён кузбасский журналист

Приказом директора Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова «Почётной грамотой» награждён кузбасский журналист Остап Григорьянц.

Федеральную награду за содействие в выполнении задач и осуществлении полномочий, возложенных на войска правопорядка, журналисту ГТРК «Кузбасс» вручил начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель во время торжественного приёма. Юрий Викторович отметил важность сотрудничества между Росгвардией и журналистами, а также выразил благодарность за личный вклад в информационную поддержку и выполнение стратегических задач.

Остап Григорьянц выступил автором специальных репортажей о деятельности региональных подразделений Росгвардии, которые неоднократно попадали в эфир федерального вещания ВГТРК. В настоящее время журналист продолжает активно освещать вопросы, связанные с поддержкой участников специальной военной операции.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
18/10/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus