Сегодня, в 09:30 часов на 38 километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий – Киселевск» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2115, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Киа Церато». В результате аварии погибли водители данных транспортных средств, а также пассажир ВАЗ-2115. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили пассажиры обоих автомобилей.

На место происшествия незамедлительно выехал исполняющий обязанности прокурора города Белово Василий Корнеев.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего. Кроме того, организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Фото: пресс-служба прокуратуры области