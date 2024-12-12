Старшим помощником прокурора Центрального района г. Новокузнецка Лазаревой Э.С. для учащихся начальных классов МБОУ «Лицей №34» организована и проведена интеллектуальная игра «Мы патриоты Родины». Ребята разделились на две команды, соревновались в знании пословиц, поговорок о храбрости и героизме, активно ответили на вопросы об устройстве и главных государственных символах России, прочитали любимые отрывки из произведений о Родине.

По итогам мероприятия были подведены итоги конкурса сочинений «Расскажи о своей Родине». Всего было представлено более 20 работ, сотрудники прокуратуры отметили творческий потенциал каждого участника. По результатам лучшими признаны работы учащихся 4 «Г» класса под руководством классного руководителя Климовой Татьяны. Победителям конкурса вручены благодарственные письма.

Сотрудник прокуратуры рассказала об истории создания и основных направлениях деятельности прокуратуры. В преддверии новогодних праздников школьникам напомнила об основных требованиях пожарной безопасности при применении пиротехники, о запрете самостоятельных покупок и использования пиротехники без контроля взрослых.

Школьникам разъяснена административная и уголовная ответственность за совершение таких противоправных действий как оскорбление, участие в травле подростков, распространение личной информации, фото и видео со сценами насилия. Дети проинформированы о способах получения помощи в кризисных ситуациях.

Фото: прокуратура Центрального района Новокузнецка