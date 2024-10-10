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Прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса организована проверка по факту обвала породы на горном участке Моховского угольного разреза

Прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности в связи с обрушением горной породы на Моховском угольном разрезе филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь».

На место происшествия выехал исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Юрий Моор и прокурор Беловского района Владимир Вдовин.

По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Проведение ликвидационных работ и установление обстоятельств произошедшего находятся на контроле прокуратуры области.

 

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

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kuzbassnews.ru
10/10/2024
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