Прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса организована проверка по факту обвала породы на горном участке Моховского угольного разреза
Прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности в связи с обрушением горной породы на Моховском угольном разрезе филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь».
На место происшествия выехал исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Юрий Моор и прокурор Беловского района Владимир Вдовин.
По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
Проведение ликвидационных работ и установление обстоятельств произошедшего находятся на контроле прокуратуры области.
Фото: Пресс-служба прокуратуры области
10/10/2024