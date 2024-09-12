Росгвардейцы помогли кемеровчанке разыскать пропавшую дочь

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в ходе урегулирования конфликтной ситуации обнаружил пропавшую горожанку.

В дневное время на маршруте патрулирования по проспекту Ленина росгвардейцы обратили внимание на пару, распивавшую спиртное и громко шумевшую, нарушая общественный порядок. Сотрудники Росгвардии пресекли правонарушение и проверили личности мужчины и женщины. В результате было установлено, что 31-летняя местная жительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, числится в розыске как пропавшая.

По предварительной информации, горожанку разыскивала мать, которая не могла связаться с дочерью в течение дня. Выяснилось, что женщина распивала спиртные напитки со знакомым, конфликт с которым привлёк внимание стражей правопорядка.

Росгвардейцы передали горожанку инициаторам розыска и убедили её связаться с родственницей.

Фото: Росгвардия