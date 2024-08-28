Росгвардейцы помогли ветерану Великой Отечественной войны побывать на выставке трофейной натовской техники

В Кемерове офицеры Управления Росгвардии по Кузбассу оказали содействие 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Терехову в посещении передвижной выставки трофейной натовской техники. Анатолий Михайлович, прошедший боевой путь в составе 183-й танковой бригады, выразил желание лично увидеть боевые машины, подбитые молодыми бойцами на полях специальной военной операции.

Несмотря на почтенный возраст ветеран продолжает активно участвовать в военно-патриотической работе, встречаясь со школьниками и передавая свой богатый опыт молодому поколению. На выставке ветерану помогал опытный спецназовец, обладатель крапового берета, майор Росгвардии с позывным «Алтай». Офицер не только сопровождал Анатолия Михайловича, но и подробно объяснил конструктивные особенности и уязвимые места вражеской техники.

Анатолий Терехов проявил интерес к экспозиции, задавая вопросы о том, как была поражена та или иная техника. На выставке также был представлен симулятор управления дронов, который испытал ветеран. Анатолий Михайлович также выступил с наставлением перед молодыми бойцами, призывав их смело защищать Родину.

Фото: Росгвардия