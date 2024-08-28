Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы помогли ветерану Великой Отечественной войны побывать на выставке трофейной натовской техники

В Кемерове офицеры Управления Росгвардии по Кузбассу оказали содействие 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Терехову в посещении передвижной выставки трофейной натовской техники. Анатолий Михайлович, прошедший боевой путь в составе 183-й танковой бригады, выразил желание лично увидеть боевые машины, подбитые молодыми бойцами на полях специальной военной операции.

Несмотря на почтенный возраст ветеран продолжает активно участвовать в военно-патриотической работе, встречаясь со школьниками и передавая свой богатый опыт молодому поколению. На выставке ветерану помогал опытный спецназовец, обладатель крапового берета, майор Росгвардии с позывным «Алтай». Офицер не только сопровождал Анатолия Михайловича, но и подробно объяснил конструктивные особенности и уязвимые места вражеской техники.

Анатолий Терехов проявил интерес к экспозиции, задавая вопросы о том, как была поражена та или иная техника. На выставке также был представлен симулятор управления дронов, который испытал ветеран. Анатолий Михайлович также выступил с наставлением перед молодыми бойцами, призывав их смело защищать Родину.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
28/08/2024
Общество
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus