Росгвардейцы задержали новокузнечанина за агрессию в отношении медиков

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли противоправные действия гражданина устроившего конфликт с оказывающими ему помощь медиками.

В дневное время росгвардейцы оперативно отреагировали на сигнал «тревога», поступивший из кареты скорой медицинской помощи. Прибывшие к одному из пассажирских автотранспортных предприятий на улице Авиаторов росгвардейцы успокоили буйного мужчину, благодаря чему бригаде медиков удалось провести осмотр. После этого для выяснения подробностей инцидента стражи правопорядка задержали 31-летнего новокузнечанина с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, бригада скорой медицинской помощи прибыла на помощь гражданину по сигналу от очевидцев. Во время осмотра новокузнечанин начал вести себя агрессивно, препятствуя медикам. После попыток ударить одного из работников медицины была нажата кнопка экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

В Кузбассе кареты скорой медицинской помощи оборудованы спутниковой навигационно-мониторинговой системой, позволяющей стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортных средств. В случае необходимости медицинские работники могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия