Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника в причинении ножевых ранений бывшей сожительнице и ее новому возлюбленному

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия горожанина, который мог напасть на своих знакомых с ножом.

В утреннее время по сигналу о противоправных действиях сотрудники правоохранительных органов прибыли к многоквартирному дому на улице Тореза. На месте происшествия они обнаружили двоих пострадавших с ножевыми ранениями, а также предполагаемого виновника. Для выяснения обстоятельств был задержан 30-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Потерпевшие 23 и 24 лет были госпитализированы медиками.

По предварительной информации, девушка с новым возлюбленным пришли к бывшему сожителю для выяснения отношений, в результате чего предполагаемый виновник во дворе многоквартирного дома нанёс ножевые ранения горожанке и её спутнику. Очевидцы происшествия сообщили о произошедшем в экстренные службы.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия постоянно улучшает систему патрулирования и сотрудничества с органами внутренних дел, чтобы обеспечить оперативное реагирование на происшествия и эффективный поиск пропавших граждан. Важным аспектом этой работы является насыщение маршрутов патрулирования силами правопорядка. В этой связи Росгвардия проводит набор на службу, узнать о которой можно на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
01/11/2024
Происшествия
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus