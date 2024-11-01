Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника в причинении ножевых ранений бывшей сожительнице и ее новому возлюбленному

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия горожанина, который мог напасть на своих знакомых с ножом.

В утреннее время по сигналу о противоправных действиях сотрудники правоохранительных органов прибыли к многоквартирному дому на улице Тореза. На месте происшествия они обнаружили двоих пострадавших с ножевыми ранениями, а также предполагаемого виновника. Для выяснения обстоятельств был задержан 30-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Потерпевшие 23 и 24 лет были госпитализированы медиками.

По предварительной информации, девушка с новым возлюбленным пришли к бывшему сожителю для выяснения отношений, в результате чего предполагаемый виновник во дворе многоквартирного дома нанёс ножевые ранения горожанке и её спутнику. Очевидцы происшествия сообщили о произошедшем в экстренные службы.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия постоянно улучшает систему патрулирования и сотрудничества с органами внутренних дел, чтобы обеспечить оперативное реагирование на происшествия и эффективный поиск пропавших граждан. Важным аспектом этой работы является насыщение маршрутов патрулирования силами правопорядка. В этой связи Росгвардия проводит набор на службу, узнать о которой можно на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

Фото: Росгвардия