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Росгвардейцы задержали разыскиваемого похитителя товара из городского супермаркета

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал разыскиваемого местного жителя, который может быть причастен к неоднократным хищениям из одного и того же супермаркета.

Вечером на сигнал «тревога» росгвардейцы прибыли в торговую точку на улице Леонова, где работники магазина указали на 38-летнего мужчину, которого они заподозрили в совершении кражи. По предварительным данным, ранее судимый кемеровчанин в течение двух дней выносил товары, включая продукты питания и средства личной гигиены, минуя кассовую зону без оплаты.

При повторном визите мужчину опознал персонал супермаркета, после чего работники магазина вызвали наряд Росгвардии с помощью кнопки экстренного вызова. Задержанного передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
02/11/2024
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