Росгвардейцы защитили горожанку от агрессии бывшего супруга

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия нетрезвого мужчины в отношении местной жительницы. Мужчина может быть причастен к причинению побоев бывшей супруге.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу о противоправных действиях к частному дому на улице Белинского. В жилище заявительница указала на обидчика, который проявлял агрессию. Для выяснения обстоятельств стражи правопорядка задержали 31-летнего новокузнечанина с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, ранее мужчина в одном из городских кафе спровоцировал словесную перепалку со своей бывшей супругой и в ходе ссоры мог нанести ей рукой удар по лицу. Горожанка ушла домой, и спустя некоторое время к ней явился бывший супруг, чтобы продолжить выяснять отношения. Для защиты горожанка обратилась по телефону к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия