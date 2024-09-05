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Россельхознадзор информирует о новых возможностях получения услуг ведомства на ЕПГУ

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует, что на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) создан новый сервис по записи на проведение профилактического визита и консультирования.

Любой хозяйствующий субъект, желающий получить разъяснения в сфере полномочий ведомства от сотрудника территориального управления в виде профилактического визита или консультирования, может подать заявление на ЕПГУ:

— о проведении профилактического визита по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/626705/1/form;

— о проведении консультирования по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/625710/1/form.

Все заявления будут поступать в обновленный модуль подсистемы досудебного обжалования государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» и приняты к работе сотрудниками Управления.

Общество
kuzbassnews.ru
05/09/2024
Общество
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