РУСАЛ подвел итоги экологической акции «День реки»

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, завершил очередной ежегодный экомарафон, призванный обратить внимание людей на проблему загрязнения рек и других водоёмов и привить ответственный образ жизни. В акции приняли участие почти 2 тысячи человек, которые собрали 37 тонн мусора, превысив результат прошлого года почти на 18%.

География двенадцатого экомарафона «День реки» оказалась рекордной: к 14 городам, заявившим о своём участии на старте проекта в начале сентября, присоединились поселки Ачинского района в Красноярском крае, поселок Майна из Хакасии, город Кандалакша Мурманской области и город Тайшет Иркутской области. Каждые сентябрьские выходные волонтеры, общественники и активисты занимались уборкой и приведением в порядок берегов рек и водоёмов в своих населенных пунктах. За время акции волонтеры очистили от мусора прибрежные территории рек Байдаевка, Бирюса, Волга, Енисей, Исеть, Карабула, Москва, Нива, Пярдомля, Турья, Чибью, Чулым, а также Братского моря.

Собранный мусор был отсортирован и утилизирован или направлен на вторичную переработку. Лидером по количеству собранного мусора стал поселок Таёжный Красноярского края, где участники акции собрали больше тысячи мешков. В Красноярске и других городах волонтёры и активные жители разделяли мусор на несколько категорий, включая алюминий, жесть, пластик, крышечки, шины, стекло и общие отходы.

Уборка набережных и прилегающих территорий проходила в интерактивном и соревновательном формате экоквеста и сопровождалась разнообразными активностями. За отведённое время команды волонтёров старались собрать как можно больше мусора, отсортировать его и доставить к специальным экоточкам, зарабатывая на каждом этапе баллы. Команды, набравшие максимальное количество баллов, заняли призовые места.

В каждом городе организаторы придумывали новые решения, чтобы вовлечь участников и всех неравнодушных к защите природы людей. Так, например, в Каменске-Уральском в этом году прошёл заплыв на сапах в поисках мусора на воде, а городская художница Ася Ардцен сделала оригинальный принт для открыток, которые выдавались каждому участнику акции. В Ачинске работали традиционные мастерские на реке Чулым. В Новокузнецке уборка прошла в формате косплея - крокодил Гена, Чебурашка вместе с мистером Шапокляк и его помощником крыской Бориской, роли которых исполнили эковолонтеры – работники НкАЗа, убедили отрицательных героев, что охранять природу и очищать берега от мусора очень важно! В Шелехове участники стреляли из лука, в Волгограде специально для маленьких гостей организаторы оборудовали игровые зоны, где ребята могли порисовать, расписать деревянных рыбок или поиграть в пушбол с гигантским мячом.

«Сила сообщества проявляется в его готовности к изменениям, в его способности действовать, личным примером показывая, что вместе мы можем больше. Мы очень благодарны всему большому сообществу эковолонтёров, которое сформировалось благодаря экомарафону и которое каждый год пополняется новыми участниками. Наша общая акция – это и забота о нашей среде, и инвестиции в будущее, в чистое и устойчивое завтра наших городов и посёлков», – рассказала Юлия Герцик, исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа.

Экологический марафон «День реки» родился из волонтерского проекта «День Енисея», который был инициирован РУСАЛом и Русским географическим обществом в 2011 году как акция для привлечения внимания общественности к проблемам главной реки Сибири. Активный отклик на проект способствовал его превращению в ежегодную акцию. С 2019 года проект проходит не только в Красноярске, Ачинске и Саяногорске, но и в других регионах России под общим названием «День реки». С 2011 года было проведено более 300 экологических акций, общее количество участников которых составило более 85 тысяч человек.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа