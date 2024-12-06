Сотрудник Новокузнецкого алюминиевого завода Александр Череменский стал победителем городского конкурса «Добрый Новокузнецк»

Награду ему за победу в номинации «Работая, помогаю» на торжественном приеме к международному Дню добровольца вручил и.о. Главы Новокузнецка Евгений Бедарев.

В 2020 году в рамках корпоративной акции РУСАЛа «Время помогать» анодчик в производстве алюминия НкАЗа Александр Череменский вместе с коллегами-заводчанами развозил продуктовые наборы пожилым людям, попавшим в трудные жизненные условия из-за пандемии коронавируса. С его помощью 834 алюминщика старше 70 лет несколько месяцев подряд получали от компании необходимые продукты.

А еще Александр - соорганизатор корпоративных экологических марафонов РУСАЛа в Новокузнецке: «День реки», «Зеленая волна», в рамках всероссийской акции «Памятнику быть» вместе с городскими эковолонтерами наводит чистоту на территории музея-заповедника «Кузнецкая крепость». И с недавнего времени пишет собственные проекты на грантовые конкурсы, которые алюминиевая компания проводит среди сотрудников. Например, благодаря проекту «Дом для друга» Александр вместе с ребятами из школы-интерната №88 смастерил будки для крупных собак из приюта «Шанс на жизнь».

- Добрыми делами ты не просто помогаешь людям, ты меняешься сам и меняешь мир вокруг себя! – признался после награждения Александр в интервью городским телеканалам.

В международный День добровольца наград удостоились еще несколько сотрудников Новокузнецкого алюминиевого завода. Члены Совета молодежи НкАЗа электролизник Борис Карье, машинист крана Виктор Милюков, анодчики Сергей Кретинин, активисты заводской волонтерской команды Екатерина Ситникова и Валентина Лангуева были отмечены почетными грамотами и.о. главы города и Совета народных депутатов Новокузнецка.

А машинисту крана НкАЗа Владимиру Бессмертных Благодарственное письмо за активную жизненную позицию, бескорыстную помощь и неравнодушие вручил на торжественном собрании в областной столице Губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа