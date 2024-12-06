Сотрудники Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора отмечают важность и необходимость волонтерства во благо общества

С 2017 года ежегодно 5 декабря в России чествуют добровольцев и волонтеров – людей не только неравнодушных по своей природе, но и умеющих направить свои ресурсы на благо граждан нашей страны. Установленный семь лет назад Указом Президента Российской Федерации День добровольца – это событие, чтобы отметить и подчеркнуть вклад волонтеров в развитие добровольческого движения, и возможность привлечь внимание и мотивировать к присоединению в его ряды. Деятельность добровольцев многообразна и объединяет людей разных возрастов и профессий, обладающих активной жизненной позицией.

В этой связи коллектив Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора глубоко ценит тот созидательный вклад, который вносят волонтеры во благо общества, наполняя каждую его грань позитивным опытом общения, поддержкой, взаимопониманием, сохранением традиций, заботой и помощью нуждающимся. Будучи государственным гражданским служащим каждый сотрудник понимает степень важности популяризации добровольчества в деле сохранения незыблемых ценностей человечества, сохранения единого понимания и уважения к традициям, приумножения исторической памяти.

Более того, многие сотрудники ведомства и сами являются добровольными участниками этого большого и мощного движения, помогая через благотворительные фонды больным детям и взрослым, детям, оставшимся без попечения родителей, людям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым и бездомным гражданам, участвуя в сборах для детских домов, людей, попавших в сложные жизненные ситуации, приютов для животных, а также в эко-проектах и донорских акциях.

Одним из новоявленных направлений, послужившем еще бОльшему единению граждан России, стала помощь в сборе гуманитарных грузов военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

В 2024 году, объявленном Годом волонтёрства в странах СНГ, жители Новосибирской и Томской областей, Кемеровской области – Кузбасса наряду с другими субъектами Российской Федерации продолжают курс на оказание всех видов поддержки.

И уже в самое ближайшее время, в преддверии празднования Нового года, коллектив Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора традиционно присоединится к Всероссийской акции «Ёлка желаний», благодаря которой каждый человек может подарить радость, праздничное настроение и ощущение волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

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