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Спецназовцы Росгвардии из Кузбасса почтили память Феликса Дзержинского

В Кемерове военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» Росгвардии провели торжественный ритуал у памятника Феликса Эдмундовича Дзержинского по случаю 147-й годовщины со дня его рождения. Спецназовцы возложили гирлянду к монументу и почтили память легендарного чекиста воинским приветствием.

Дзержинский был основателем и первым руководителем ВЧК, созданной в декабре 1917 года для борьбы с контрреволюцией, саботажем и преступностью. Это орган стал предшественником современных структур безопасности, таких как ФСБ и Росгвардия. Его эффективность в обеспечении внутренней стабильности сыграла ключевую роль в укреплении правопорядка в стране.

Дзержинский получил прозвище «Железный Феликс» за свою твёрдость, преданность делу и способность принимать трудные решения в критические моменты. Его образ как человека, посвятившего жизнь интересам государства, вызывает уважение как символ верности и дисциплины.

Памятники Дзержинскому установлены в различных подразделениях войск правопорядка по всей стране. Его именем названа легендарная дивизия оперативного назначения Росгвардии.  

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
12/09/2024
Общество
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