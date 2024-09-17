Спортсмены Росгвардии из Кузбасса стали призерами чемпионата Сибирского округа по военно-спортивному многоборью

Сборная Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу заняла почетное второе место чемпионата Сибирского округа по военно-спортивному многоборью, которое проходило в Томской области.

Шестнадцать команд со всего Сибирского округа в течение трех дней прошли испытания на скорость, выносливость и силу. Лучшие команды определялись в ходе тактической стрельбы из пистолета Макарова, плавании на дистанциях 100, 200 и 300 метров, а также в беге на дистанциях 1000, 2000 и 3000 метров соответственно.

По результатам упорной борьбы в общекомандном зачете команда Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу заняла почетное второе место, уступив «золото» представителям из Иркутской области. Тройку призеров замкнули тройку росгвардейцы из Алтайского края.

Во время церемонии закрытия чемпионата начальник спортивной команды Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации полковник Владимир Курицин отметил, что по итогам соревнований будет сформирована команда, которая в октябре примет участие во всероссийском чемпионате войск национальной гвардии по военно-спортивному многоборью в Саратове.

Фото: Росгвардия