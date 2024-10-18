Судом постановлен приговор жителю Кемеровского округа, который похитил около 790 килограмм металла

В середине мая 2024 года житель Кемеровского округа решил прогуляться в СНТ «Мичуринец», чтобы посмотреть участки на предмет наличия лома металлов и обратил внимание на участок, на котором находился сгоревший дом, на котором находились различные металлические изделия, трубы, решётки. Он запомнил данный участок и уехал домой.

Позже, когда у него не было денег на личные нужды, он вспомнил, что видел на участке в СНТ «Мичуринец» металл, и у него возник умысел его похитить. Он понимал, что один много металла похитить не сможет, тогда решил предложить своему племяннику помочь сдать металл, при этом он заверил его, что у него есть знакомый, у которого сгорел дом на участке в СНТ «Мичуринец», и что, якобы, знакомый разрешил ему вывезти с участка металл.

Племянник поверил и согласился помочь, позвал с собой в помощь своего приятеля. В тот же день они дошли до участка, на котором находился сгоревший дом, калитку не ломали, они прошли через неё, так как калитка была не заперта.

Пройдя на участок, осуждённый указал племяннику и его приятелю на различные металлические предметы, пояснив, что их можно вывезти и продать, а вырученные деньги разделить.

Они вынесли на дорогу различные металлические предметы, после чего вызвали грузовое такси и приехали в пункт приёма металла, в котором металл был взвешен, получилось около 790 кг., металл приняли по цене 20,50 руб. за 1 кг., оценили сдаваемый им металл в 16 195 рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 01 года 10 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ данное наказание считать условным с испытательным сроком 01 год 6 месяцев.

Гражданский иск потерпевшего удовлетворить, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ взыскать с осуждённого в пользу потерпевшего в возмещение материального ущерба 16 195 рублей 00 коп.

Фото: Кемеровский районный суд