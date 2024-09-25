Транспортные полицейские провели профориентационное мероприятие для старшеклассников в Кемеровской области

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Белово совместно с председателем Совета местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Беловского городского округа Дмитрием Барсуковым провели профориентационный классный час с учениками 10-11 классов средней общеобразовательной школы № 19.



В ходе мероприятия выпускник Белгородского юридического института МВД России, а ныне специалист направления профессиональной подготовки отделения по работе с личным составом лейтенант полиции Кирилл Никешин рассказал учащимся о порядке поступления в юридические вузы системы МВД России, особенностях учебного процесса, требованиях, предъявляемых к кандидатам, различных направлениях деятельности полицейских.



Подростки узнали о социальных гарантиях, которые предоставляются сотрудникам органов внутренних дел. На сегодняшний день для курсантов профильных вузов - это полное государственное обеспечение, льготы, выплата ежемесячного денежного довольствия в период обучения, гарантированное трудоустройство.



В завершении мероприятия состоялся круглый стол, в ходе которого ребята задавали вопросы, касающиеся не только поступления, выбора вуза или колледжа, но и построения успешной карьеры.

Фото: ЛО МВД на транспорте