Трое кузбассовцев незаконно получили право на управление самоходными машинами

Ранее прокуратурой г.Мариинска была проведена проверка в сфере безопасности дорожного движения, в ходе которой выявлено трое мужчин возрастом от 25 до 40 лет, которые в 2020 году успешно сдали экзамены в Мариинской инспекции Управления гостехнадзора Кузбасса на право управления самоходными машинами. Экзамены были сданы на основании документов о прохождении обучения управлению такими машинами, после чего они предъявили удостоверения трактористов-машинистов (трактористов) различных категорий. Однако выяснилось, что фактически обязательное обучение они не проходили…

Как следует из материалов судебных дел, ранее прокуратурой г.Мариинска была проведена проверка в сфере безопасности дорожного движения, в результате которой были выявлены трое мужчин возрастом от 25 до 40 лет, имеющие удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) различных категорий. Эти удостоверения они получили в 2020 году после успешной сдачи экзаменов в Мариинской инспекции Управления гостехнадзора Кузбасса. А до экзаменов их допустили на основании свидетельств о прохождении обучения управлению самоходными машинами, выданных Мариинским политехническим техникумом. Однако выяснилось, что в техникуме отсутствуют сведения об этих лицах, а свидетельства о прохождении обучения с сериями и номерами, зафиксированные в Управлении гостехнадзора Кузбасса, Мариинский политехнический техникум никогда не выдавал.

Таким образом, эти лица не соответствовали установленным требованиям, так как фактически обучение на право управления самоходными машинами они не проходили, факты прохождения их обучения образовательной организацией в ходе проверки не подтверждены, а свидетельства о прохождении обучения техникумом им не выдавались.

В результате прокурор города Мариинска обратился в суд с требованием признать незаконными выданные якобы Мариинским политехническим техникумом свидетельства о прохождении обучения административными ответчиками, а также прекратить действие их прав на управление самоходными машинами.

В ходе судебных разбирательств отсутствие информации о прохождении обучения этими лицами на право управления самоходными машинами было подтверждено и данными, представленными Мариинским политехническим техникумом.

Административные ответчики в суд не явились. При этом двое из них представили в суд информацию о признании заявленных требований прокурора.

В итоге требования прокурора были удовлетворены, действия прав троих жителей Кузбасса на управление самоходными машинами – прекращены.

Вступившие в законную силу решения суда направлены в Мариинскую инспекцию Управления гостехнадзора Кузбасса для «аннулирования» выданных удостоверений на право управления самоходными машинами.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд