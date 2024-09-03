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В августе 2024 года проведена оценка 11 заявлений от хозяйствующих субъектов Новосибирской, Томской и Кемеровской областей в сфере обращения ветпрепаратов

В августе 2024 года в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора поступило 11 заявлений от хозяйствующих субъектов на получение государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности в области обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. В том числе, 6 от соискателей лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения и 5 заявлений для внесения изменений в реестр лицензий.

В отношении как соискателей лицензии, так и действующих лицензиатов оценочные мероприятия состоялись в дистанционном формате с помощью мобильного приложения «Инспектор» и во всех случаях имели положительное решение. При этом хозяйствующие субъекты отмечают, что использование ведомством приложения значительно облегчает и ускоряет процедуры, предусмотренные законодательством.

Так, рассмотрение заявлений от индивидуальных предпринимателей о предоставлении лицензий для работы ветеринарной клиники «Ново Вет» (г. Новосибирск) и зоомагазина «Милый котик» (г. Тогучин, Новосибирская область) состоялось после объявления предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, выданных ранее по итогам анализа сведений из сети Интернет. Такие контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с хозяйствующими субъектами позволили выявить факты продажи ветеринарных препаратов без специального разрешения (лицензии).

В настоящее время официальные сведения о выданных лицензиях и о внесенных изменениях внесены в Реестр лицензий Россельхознадзора, что позволяет вести розничную торговлю лекарственными препаратами для ветеринарного применения.

Общество
kuzbassnews.ru
03/09/2024
Общество
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