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В Белове транспортные полицейские привлекли к административной ответственности пассажира за нарушение общественного порядка в поезде

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Белово поступило сообщение о том, что к прибывающему пассажирскому поезду сообщением Новокузнецк-Кисловодск требуется наряд полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров. Сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции установили, что 36-летний житель города Барабинска Новосибирской области с видимыми признаками алкогольного опьянения в пути следования вел себя вызывающе: курил в тамбуре вагона, на замечания окружающих и работников поездной бригады не реагировал. В связи с этим начальник поезда отказал пассажиру в дальнейшем проезде, однако мужчина отказался выполнить требование полицейских покинуть вагон. Сотрудники транспортной полиции задержали нарушителя общественного порядка и доставили в дежурную часть. В отношении мужчины составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные частью 1 статьи 6.24 (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) и частью 1 статьи 19.3 (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Правонарушитель подвергнут административным штрафам. Фото: ЛО МВД РФ на транспорте

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
15/01/2025
Происшествия
Белово
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